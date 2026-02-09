Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру

Миллиардер Михаил Прохоров, который баллотировался на пост президента России на выборах в марте 2012 года, передал управление страховой компанией «Медиана» сестре Ирине Прохоровой, следует из данных ЕГРЮЛ. Она получила 100% долей в уставном капитале компании, который составляет 300 млн рублей.

Компания была создана в июле 2025 года, изначально ее бенефициаром был Михаил Прохоров. Генеральным директором «Медианы» с момента основания остается Сергей Печников, который ранее занимал пост директора по корпоративному андеррайтингу в страховой компании «Согласие».

На момент создания 99,95% «Медианы» принадлежало ООО «Бизнесинформ» (контролируется Прохоровым), а 0,05% — компании ООО «БОНА Спорт», работающей в спортивной сфере. Последняя, через свою дочернюю структуру ООО «Интерконсенто», является мажоритарным акционером (58,29%) другой крупной страховой компании — «Согласие». При этом сама «Интерконсенто» на 99,9% принадлежит группе «Онэксим», которая также контролирует оставшуюся долю в «Согласии».

Ранее стало известно, что совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала года увеличилось почти на $20 млрд (более 1,5 трлн рублей). Лидером стал один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние выросло на $3,46 млрд и достигло $29,9 млрд (почти 2,3 трлн рублей). В топ-10 также вошел и Михаил Прохоров.