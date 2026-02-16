Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:29

«Пытается огрызаться»: штурмовик об ослаблении ВСУ на одном из направлений

Штурмовик Маг сообщил об ослаблении ВСУ на Славянско-Краматорском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
ВСУ ослабили позиции на Славянско-Краматорском направлении, сообщил командир штурмового взвода с позывным Маг в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, на этом направлении бойцы южной группировки войск выбивают противника с помощью артиллерии, авиации и беспилотников.

Кто-то пытается огрызаться, но таких все меньше. Противник больше сдувается. И это хорошо, — отметил он.

Ранее сообщалось, что две группы украинских ДРГ были ликвидированы операторами БПЛА при попытке зайти в тыл Вооруженных сил России под Купянском. При себе у диверсантов было найдено оружие стран НАТО. Всего ликвидировали восемь бойцов противника. По информации источника, инцидент произошел во время ночного рейда. В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.

Также заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что ракеты ПВО для Украины у европейцев уже закончились, поэтому теперь Альянс ищет их по всему миру. По ее словам, реальные возможности поставлять ракеты-перехватчики остались только у США.

ВСУ
СВО
штурмовики
БПЛА
