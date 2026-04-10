Пышный кулич на взбитых белках — без сахара и масла: для тех, кто считает КБЖУ

Кулич на взбитых белках без сахара и масла — это идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от пасхальных традиций. В нем нет ни грамма масла и сахара.

Благодаря белковой основе кулич получается пышным, мягким и воздушным. Калорийность на 100 г составляет примерно 110 ккал, белки — 10 г, жиры — 1,5 г, углеводы — 12 г.

Для приготовления понадобится: 4 белка, 4 желтка, 100 г муки, 80 г сахарозаменителя, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, цедра лимона, 50 г изюма или цукатов.

Рецепт: белки взбейте с сахарозаменителем в устойчивую пену. Желтки взбейте с ванилином и цедрой, аккуратно соедините с белками. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Добавьте изюм. Выложите тесто в форму, заполняя на 2/3. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 30–40 минут до сухой зубочистки. Готовый кулич остудите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить александрийский кулич на топленом молоке.