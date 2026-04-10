Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 19:34

На улицах Москвы появилась сотня украшений к Пасхе

Петр Бирюков Петр Бирюков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве завершилась установка более 100 праздничных инсталляций, приуроченных к празднованию Пасхи, заявил заммэра Петр Бирюков. Он отметил, что декоративные конструкции украсили ключевые городские площади и территории вблизи православных храмов, передает РБК.

При этом все элементы оформления многоразовые и могут видоизменяться для будущих мероприятий. Особое внимание уделили территории возле храма Христа Спасителя, где создана масштабная праздничная композиция. Также у главного входа в собор установили пятиметровое декоративное яйцо.

Там появились две 30-метровые воздушные арки, увитые белыми розами, за ними раскинулся «Весенний лес» с традиционными пасхальными символами, — сообщил заммэра.

Праздничное убранство появилось и у Богоявленского кафедрального собора, где установили яйца с золотистыми орнаментами. Вечернюю атмосферу там создают гирлянды и 45 искусственных световых деревьев, украшенных розовыми цветами. Городские службы подчеркивают, что использование световых декораций позволяет создать торжественный вид столицы в любое время суток.

Ранее помощник главного военного священника по взаимодействию с добровольческими и казачьими подразделениями в зоне СВО Владислав Сулейманов раскритиковал дорогие куличи. По его словам, кулич стоимостью 100 тыс. рублей оскорбляет РПЦ и искажает саму суть праздника Пасхи.

Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.