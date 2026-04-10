На улицах Москвы появилась сотня украшений к Пасхе

В Москве завершилась установка более 100 праздничных инсталляций, приуроченных к празднованию Пасхи, заявил заммэра Петр Бирюков. Он отметил, что декоративные конструкции украсили ключевые городские площади и территории вблизи православных храмов, передает РБК.

При этом все элементы оформления многоразовые и могут видоизменяться для будущих мероприятий. Особое внимание уделили территории возле храма Христа Спасителя, где создана масштабная праздничная композиция. Также у главного входа в собор установили пятиметровое декоративное яйцо.

Там появились две 30-метровые воздушные арки, увитые белыми розами, за ними раскинулся «Весенний лес» с традиционными пасхальными символами, — сообщил заммэра.

Праздничное убранство появилось и у Богоявленского кафедрального собора, где установили яйца с золотистыми орнаментами. Вечернюю атмосферу там создают гирлянды и 45 искусственных световых деревьев, украшенных розовыми цветами. Городские службы подчеркивают, что использование световых декораций позволяет создать торжественный вид столицы в любое время суток.

Ранее помощник главного военного священника по взаимодействию с добровольческими и казачьими подразделениями в зоне СВО Владислав Сулейманов раскритиковал дорогие куличи. По его словам, кулич стоимостью 100 тыс. рублей оскорбляет РПЦ и искажает саму суть праздника Пасхи.