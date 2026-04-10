Полковник объяснил, почему Россия предложила Украине пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин принял решение о пасхальном перемирии в зоне СВО исключительно из глубокого уважения к этому религиозному празднику, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, остаются сомнения, что украинская сторона будет соблюдать кратковременное прекращение боевых действий.

Путин, мне кажется, согласился на перемирие, потому что священно уважает Пасху. Только этим и вызвано решение главы РФ пойти на кратковременное прекращение боевых действий. Есть сомнения, что Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) будет соблюдать это перемирие. Мы уже знаем, что и два года назад, когда объявляли временное прекращение огня, бабушки выстраивались в очередь к церквям, а их сверху бомбили украинские беспилотники. Было несколько таких кровавых случаев в ДНР. Если это случится, то, видимо, человечеству больше не надо других доказательств, что этот киевский режим — нацистский, античеловеческий, негуманный. И это будет доказательством, насколько весомо слово Зеленского, что оно ничего не значит и что он авантюрист, предатель и просто провокатор, — сказал Баранец.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Пасха — это святой праздник для народов России и Украины. Так он прокомментировал пасхальное перемирие, которое, по его словам, носит гуманитарный характер.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее заявил, что украинские войска не смогут использовать пасхальное перемирие для получения военных преимуществ. Дипломат отметил, что Москва будет отвечать на любые недружественные действия Киева.