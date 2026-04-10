Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 21:38

Жителей Молдавии призвали заранее отключать духовку ради экономии энергии

Жителей Молдавии призвали ответственнее относиться к энергопотреблению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителей Молдавии попросили отключать духовку за 10 минут до окончания приготовления блюда, соответствующие рекомендации дали в соцсетях поставщика Premier Energy Moldova. Компания призвала пользователей использовать остаточное тепло.

В этом году добавьте еще один ингредиент — ответственное отношение к потреблению энергии. Используйте остаточное тепло для блюд, приготовление которых занимает больше времени. Выключайте духовку за 10 минут до окончания времени приготовления, — отметил поставщик.

Известно, что в Молдавии с 25 марта на 60 дней введен режим ЧП из-за вывода из строя ЛЭП Исакча — Вулканешты. На территории Украины по ней в республику поступает до 70% европейского электричества.

Ранее сообщалось, что Молдавия практически полностью израсходовала коммерческие запасы природного газа. Исполняющий обязанности директора компании «Энергоком» Евгений Бузату отметил, что стратегические резервы топлива остаются нетронутыми. Бузату напомнил, что «Энергоком» управляет двумя типами запасов — коммерческими и стратегическими. Доступ к стратегическим резервам, как уточнил и. о. директора, возможен исключительно в случае официального объявления кризисной ситуации.

Страны СНГ
Молдавия
энергия
экономия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.