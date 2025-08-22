Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пышные, в дырочку и внутри шоколад! Идеальные оладьи на завтрак

Пышные, в дырочку и внутри шоколад! Идеальные оладьи на завтрак! Самые нежные и удачные панкейки из кефира. Они поражают своей воздушностью и нежным вкусом. Секрет идеальных блинчиков — в реакции кефира с содой, которая даёт потрясающую пышность. А таящая внутри сладость сделает ваше утро по-настоящему волшебным.

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Яйцо — 1 шт
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Мука — 140 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Шоколад — 20–30 г (для начинки)

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо и сахар, затем постепенно введите просеянную муку и соду, тщательно перемешивая тесто до однородности без комочков. В конце добавьте растительное масло. Разогрейте сковороду на среднем огне и выпекайте панкейки, выкладывая тесто столовой ложкой.
  2. Перед тем как перевернуть, в центр каждого панкейка положите небольшой кусочек шоколада, затем накройте его небольшим количеством теста и аккуратно переверните. Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.

