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08 июля 2025 в 10:30

Пышные пончики «Как в детстве»! Ностальгический рецепт для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные пончики «Как в детстве»! Ностальгический рецепт для всей семьи! Это вкус, который возвращает в самые светлые моменты прошлого. Пышные, золотистые, с ароматом ванили и сахарной пудрой — они тают во рту и легко готовятся дома! Идеально для чаепития или перекуса.

Ингредиенты

  • Молоко — 150 мл
  • Мука — 400 г
  • Свежие дрожжи — 25 г
  • Сахар — 50 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сливочное масло — 40 г
  • Соль — щепотка
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахарная пудра — для посыпки

Приготовление:

  1. Подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи, сахар и ванильный сахар. Оставьте на 20 минут для активации. Добавьте остальные ингредиенты и вымесите тесто. Оставьте подниматься на 1,5 часа. Раскатайте тесто толщиной около 1 см и вырежьте пончики формами.
  2. Накройте заготовки и дайте подойти 15 минут. Обжарьте в большом количестве масла до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите на бумажное полотенце и посыпьте сахарной пудрой.

Попробуйте — и воспоминания вернутся сами собой!

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сладости
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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