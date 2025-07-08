Пышные пончики «Как в детстве»! Ностальгический рецепт для всей семьи! Это вкус, который возвращает в самые светлые моменты прошлого. Пышные, золотистые, с ароматом ванили и сахарной пудрой — они тают во рту и легко готовятся дома! Идеально для чаепития или перекуса.

Ингредиенты

Молоко — 150 мл

Мука — 400 г

Свежие дрожжи — 25 г

Сахар — 50 г

Ванильный сахар — 10 г

Сливочное масло — 40 г

Соль — щепотка

Яйцо — 1 шт.

Сахарная пудра — для посыпки

Приготовление:

Подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи, сахар и ванильный сахар. Оставьте на 20 минут для активации. Добавьте остальные ингредиенты и вымесите тесто. Оставьте подниматься на 1,5 часа. Раскатайте тесто толщиной около 1 см и вырежьте пончики формами. Накройте заготовки и дайте подойти 15 минут. Обжарьте в большом количестве масла до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите на бумажное полотенце и посыпьте сахарной пудрой.

Попробуйте — и воспоминания вернутся сами собой!

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