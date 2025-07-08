Пышные пончики «Как в детстве»! Ностальгический рецепт для всей семьи! Это вкус, который возвращает в самые светлые моменты прошлого. Пышные, золотистые, с ароматом ванили и сахарной пудрой — они тают во рту и легко готовятся дома! Идеально для чаепития или перекуса.
Ингредиенты
- Молоко — 150 мл
- Мука — 400 г
- Свежие дрожжи — 25 г
- Сахар — 50 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Сливочное масло — 40 г
- Соль — щепотка
- Яйцо — 1 шт.
- Сахарная пудра — для посыпки
Приготовление:
- Подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи, сахар и ванильный сахар. Оставьте на 20 минут для активации. Добавьте остальные ингредиенты и вымесите тесто. Оставьте подниматься на 1,5 часа. Раскатайте тесто толщиной около 1 см и вырежьте пончики формами.
- Накройте заготовки и дайте подойти 15 минут. Обжарьте в большом количестве масла до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите на бумажное полотенце и посыпьте сахарной пудрой.
Попробуйте — и воспоминания вернутся сами собой!
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