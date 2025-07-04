Пышные панкейки без хлопот: кладу такую начинку — и балдежный завтрак готов

Пышные панкейки без хлопот: кладу такую начинку — и балдежный завтрак готов

Панкейки с ветчиной и сыром — необычный вариант сытного завтрака. Мягкие, пышные и наполненные вкусной начинкой. Готовятся быстро, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

мука — 200 г;

разрыхлитель — 12 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 240 мл;

сливочное масло — 60 г;

сахар — 25 г;

соль — щепотка;

ветчина — по вкусу;

сыр — по вкусу.

Приготовление:

Смешать яйца, сахар, соль и молоко. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Влить растопленное масло, перемешать. На сухую сковороду вылить 1 ст. л. теста. Сверху положить кружок ветчины и сыра. Накрыть еще 1 ст. л. теста. Жарить под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны.

Такие панкейки хороши и горячими, и холодными. Попробуйте — и обычные завтраки покажутся скучными!

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