Пышные панкейки без хлопот: кладу такую начинку — и балдежный завтрак готов

Панкейки с ветчиной и сыром — необычный вариант сытного завтрака. Мягкие, пышные и наполненные вкусной начинкой. Готовятся быстро, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 240 мл;
- сливочное масло — 60 г;
- сахар — 25 г;
- соль — щепотка;
- ветчина — по вкусу;
- сыр — по вкусу.
Приготовление:
- Смешать яйца, сахар, соль и молоко.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем.
- Влить растопленное масло, перемешать.
- На сухую сковороду вылить 1 ст. л. теста.
- Сверху положить кружок ветчины и сыра.
- Накрыть еще 1 ст. л. теста.
- Жарить под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны.
Такие панкейки хороши и горячими, и холодными. Попробуйте — и обычные завтраки покажутся скучными!
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