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04 июля 2025 в 10:02

Пышные панкейки без хлопот: кладу такую начинку — и балдежный завтрак готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Панкейки с ветчиной и сыром — необычный вариант сытного завтрака. Мягкие, пышные и наполненные вкусной начинкой. Готовятся быстро, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 240 мл;
  • сливочное масло — 60 г;
  • сахар — 25 г;
  • соль — щепотка;
  • ветчина — по вкусу;
  • сыр — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешать яйца, сахар, соль и молоко.
  2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.
  3. Влить растопленное масло, перемешать.
  4. На сухую сковороду вылить 1 ст. л. теста.
  5. Сверху положить кружок ветчины и сыра.
  6. Накрыть еще 1 ст. л. теста.
  7. Жарить под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны.

Такие панкейки хороши и горячими, и холодными. Попробуйте — и обычные завтраки покажутся скучными!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
завтраки
панкейки
ветчина
сыры
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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