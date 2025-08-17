Гости уже на пороге? Эта закуска спасет любой праздник!

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ароматный сырно-чесночный батон — идеальная хрустящая закуска к любому столу. Готовится за считаные минуты, но неизменно становится хитом любого застолья благодаря насыщенному вкусу и аппетитному аромату.

Для приготовления размягчите 80 г сливочного масла, добавьте 5 измельченных зубчиков чеснока, 100 г тертого сыра, 50 мл молока, мелко нарезанную петрушку и соль по вкусу. Тщательно перемешайте до однородной массы. Батон нарежьте ломтиками, не дорезая до конца, и обильно смажьте каждый надрез приготовленной смесью. Заверните в фольгу и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячим — хрустящая корочка и тягучая сырная начинка никого не оставят равнодушным. Эта закуска отлично сочетается с супами, салатами или просто как самостоятельное блюдо. Попробуйте — и вы поймете, почему этот рецепт так популярен!

Ранее сообщалось, как превратить лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

