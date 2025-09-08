Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 06:00

Бесподобный салат со шпротами и зеленым луком! Самый простой и вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бесподобный салат со шпротами и зелёным луком! Самый простой и вкусный! Этот насыщенный салат сочетает в себе аромат копчёных шпрот, сочность огурцов и свежесть зелёного лука. Идеальное блюдо для быстрого перекуса, праздничного ужина или внезапных гостей. Простота приготовления и узнаваемый вкус, который вернёт вас в атмосферу тёплых семейных вечеров!

Ингредиенты

  • Шпроты в масле — 1 банка
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Яйца варёные — 4 шт.
  • Горошек консервированный — 200 г
  • Лук зелёный — 3–4 пера
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отваривают вкрутую, охлаждают и очищают от скорлупы. Огурцы моют и нарезают мелким кубиком, стараясь не выделять лишнюю жидкость. Зелёный лук шинкуют тонкими колечками. В глубокой салатнице соединяют нарезанные яйца, огурцы, зелёный лук и консервированный горошек, предварительно слив с него жидкость.
  2. Аккуратно добавляют шпроты. Заправляют майонезом, солят и перчат по вкусу, аккуратно перемешивают ложкой, стараясь не раздавить шпроты. Подают сразу же, украсив веточкой укропа или дополнительными дольками яиц. Для лучшего пропитки можно охладить 15–20 минут в холодильнике.

Ранее мы готовили салат с копченой курицей и сухариками. Вкусное сочетание простых продуктов.

салат
шпроты
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
