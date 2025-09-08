Бесподобный салат со шпротами и зеленым луком! Самый простой и вкусный

Бесподобный салат со шпротами и зелёным луком! Самый простой и вкусный! Этот насыщенный салат сочетает в себе аромат копчёных шпрот, сочность огурцов и свежесть зелёного лука. Идеальное блюдо для быстрого перекуса, праздничного ужина или внезапных гостей. Простота приготовления и узнаваемый вкус, который вернёт вас в атмосферу тёплых семейных вечеров!
Ингредиенты
- Шпроты в масле — 1 банка
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Яйца варёные — 4 шт.
- Горошек консервированный — 200 г
- Лук зелёный — 3–4 пера
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Яйца отваривают вкрутую, охлаждают и очищают от скорлупы. Огурцы моют и нарезают мелким кубиком, стараясь не выделять лишнюю жидкость. Зелёный лук шинкуют тонкими колечками. В глубокой салатнице соединяют нарезанные яйца, огурцы, зелёный лук и консервированный горошек, предварительно слив с него жидкость.
- Аккуратно добавляют шпроты. Заправляют майонезом, солят и перчат по вкусу, аккуратно перемешивают ложкой, стараясь не раздавить шпроты. Подают сразу же, украсив веточкой укропа или дополнительными дольками яиц. Для лучшего пропитки можно охладить 15–20 минут в холодильнике.
