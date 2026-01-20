Пышные оладьи без яиц — готовлю на кефире, и они не опадают

Этот рецепт выручает меня постоянно — когда дома нет яиц или просто хочется чего-нибудь простого и быстрого к чаю. Оладьи получаются очень пышными, мягкими и остаются такими даже после остывания. Никакой лишней возни: всё смешали в одной миске — и сразу на сковороду. Дом наполняется ароматом, а оладушки исчезают со стола моментально.

Ингредиенты: кефир — 300 мл, пшеничная мука — около 450 г, сода — 1 ч. л., сахар — 5–6 ст. л., лимон — 1 шт., растительное масло — для жарки.

Приготовление: в глубокую миску вливаю кефир, добавляю соду, перемешиваю и оставляю на 5 минут. Если использую лимон, сначала обдаю его кипятком, снимаю цедру и выжимаю сок. Добавляю цедру, сок лимона и сахар в кефирную смесь, слегка перемешиваю. Масса начинает пузыриться — так и должно быть, это залог пышных оладий. Затем постепенно всыпаю просеянную муку и аккуратно перемешиваю ложкой или лопаткой до однородного воздушного теста без комочков. Консистенция должна быть густой, но мягкой. Сковороду хорошо разогреваю, добавляю растительное масло и выкладываю тесто столовой ложкой. Жарю оладьи на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подаю горячими со сметаной, мёдом или сиропом.

