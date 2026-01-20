Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:10

Пышные оладьи без яиц — готовлю на кефире, и они не опадают

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт выручает меня постоянно — когда дома нет яиц или просто хочется чего-нибудь простого и быстрого к чаю. Оладьи получаются очень пышными, мягкими и остаются такими даже после остывания. Никакой лишней возни: всё смешали в одной миске — и сразу на сковороду. Дом наполняется ароматом, а оладушки исчезают со стола моментально.

Ингредиенты: кефир — 300 мл, пшеничная мука — около 450 г, сода — 1 ч. л., сахар — 5–6 ст. л., лимон — 1 шт., растительное масло — для жарки.

Приготовление: в глубокую миску вливаю кефир, добавляю соду, перемешиваю и оставляю на 5 минут. Если использую лимон, сначала обдаю его кипятком, снимаю цедру и выжимаю сок. Добавляю цедру, сок лимона и сахар в кефирную смесь, слегка перемешиваю. Масса начинает пузыриться — так и должно быть, это залог пышных оладий. Затем постепенно всыпаю просеянную муку и аккуратно перемешиваю ложкой или лопаткой до однородного воздушного теста без комочков. Консистенция должна быть густой, но мягкой. Сковороду хорошо разогреваю, добавляю растительное масло и выкладываю тесто столовой ложкой. Жарю оладьи на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подаю горячими со сметаной, мёдом или сиропом.

Ранее мы готовили зимние булочки с апельсином. Мягкие и плюшевые, с ароматной заливкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Рецепт для забывчивых и ленивых: конвертики «Сырная лава» из лаваша и двух начинок. Горячий восторг за 7 минут
Общество
Рецепт для забывчивых и ленивых: конвертики «Сырная лава» из лаваша и двух начинок. Горячий восторг за 7 минут
Стакан манки и пачка творога — готовлю австрийский манник. С изюмом и лимоном — тает во рту
Общество
Стакан манки и пачка творога — готовлю австрийский манник. С изюмом и лимоном — тает во рту
Творожный пирог «Фантастика» — беспроигрышный дуэт творога и вишни
Общество
Творожный пирог «Фантастика» — беспроигрышный дуэт творога и вишни
Кефир — ваш верный союзник в заботе о здоровье: когда и как его пить, чтобы получить максимум пользы
Общество
Кефир — ваш верный союзник в заботе о здоровье: когда и как его пить, чтобы получить максимум пользы
Не выкидывайте прошлогоднее или невкусное варенье: крутой пирог на кефире, который всегда выручает
Общество
Не выкидывайте прошлогоднее или невкусное варенье: крутой пирог на кефире, который всегда выручает
кефир
оладьи
панкейки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде ответили, почему Россия не станет участвовать во встрече G7
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Минобороны объявило набор военных в новые подразделения БПЛА
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.