Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:58

Зимние булочки с апельсином: мягкие и плюшевые, с ароматной заливкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти булочки — настоящий аромат уюта и праздника. Мягкое, нежное дрожжевое тесто с апельсиновой цедрой, сочная цитрусово-коричная начинка и сладкая глазурь делают их особенно вкусными. Пока они пекутся, дом наполняется теплым апельсиновым ароматом, а еще теплые булочки буквально тают во рту. Идеальный вариант для семейного чаепития или выходного утра.

Ингредиенты. Для теста: молоко теплое — 240 мл, сахар — 6 ст. л., сухие дрожжи — 9 г, сливочное масло мягкое — 70 г, апельсиновый сок — 2 ст. л., апельсиновая цедра — 1 ст. л., яйца — 2 шт., соль — 1 ч. л., мука — около 530 г. Для начинки: сливочное масло — 85 г, сахар — 100 г, молотая корица — 1 ч. л., апельсиновая цедра — 1 ст. л. Для глазури: сахарная пудра — 150 г, апельсиновый сок — 3 ст. л., ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Приготовление. В теплом молоке растворите часть сахара и дрожжи, дайте смеси постоять до появления пены. Добавьте оставшийся сахар, масло, апельсиновый сок и цедру, яйца, соль и часть муки, замесите мягкое, слегка липкое тесто, постепенно подсыпая муку. Вымешивайте до эластичности, затем накройте и оставьте в тепле до увеличения вдвое. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте мягким маслом, посыпьте сахаром, корицей и цедрой, сверните плотным рулетом и нарежьте на булочки. Выложите их в форму, дайте подойти и выпекайте при 175 °C до румяности. Смешайте ингредиенты для глазури и полейте теплые булочки перед подачей.

Ранее мы делились рецептом пирога на минералке с мандаринами. Воздушный, ароматный и исчезает за минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Курочка гедлибже: секрет с жареным луком по-кабардински в одной сковороде
Общество
Курочка гедлибже: секрет с жареным луком по-кабардински в одной сковороде
Шарики тирамису — готовлю дома изысканный рецепт: сам не верил, но это просто и даже вкуснее покупных конфет
Общество
Шарики тирамису — готовлю дома изысканный рецепт: сам не верил, но это просто и даже вкуснее покупных конфет
Вместо пирогов готовлю творожную запеканку с грушей: для завтраков и семейного чаепития
Общество
Вместо пирогов готовлю творожную запеканку с грушей: для завтраков и семейного чаепития
Творожные булочки без дрожжей — просто улетные: 10 минут на замес, и ароматная выпечка к чаю готова
Общество
Творожные булочки без дрожжей — просто улетные: 10 минут на замес, и ароматная выпечка к чаю готова
Вместо хлеба к супу: пушистые картофельные кныши на кефире. Мягкие, воздушные — съедаются мгновенно
Общество
Вместо хлеба к супу: пушистые картофельные кныши на кефире. Мягкие, воздушные — съедаются мгновенно
булочки
простой рецепт
апельсины
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гимн США в Лондоне прервал выкрик «Оставьте Гренландию в покое»
На Западе узнали о предложении ЦБ Индии партнерам по БРИКС
Мигрант зарезал юношу: что известно о ЧП в Подмосковье
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.