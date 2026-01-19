Зимние булочки с апельсином: мягкие и плюшевые, с ароматной заливкой

Эти булочки — настоящий аромат уюта и праздника. Мягкое, нежное дрожжевое тесто с апельсиновой цедрой, сочная цитрусово-коричная начинка и сладкая глазурь делают их особенно вкусными. Пока они пекутся, дом наполняется теплым апельсиновым ароматом, а еще теплые булочки буквально тают во рту. Идеальный вариант для семейного чаепития или выходного утра.

Ингредиенты. Для теста: молоко теплое — 240 мл, сахар — 6 ст. л., сухие дрожжи — 9 г, сливочное масло мягкое — 70 г, апельсиновый сок — 2 ст. л., апельсиновая цедра — 1 ст. л., яйца — 2 шт., соль — 1 ч. л., мука — около 530 г. Для начинки: сливочное масло — 85 г, сахар — 100 г, молотая корица — 1 ч. л., апельсиновая цедра — 1 ст. л. Для глазури: сахарная пудра — 150 г, апельсиновый сок — 3 ст. л., ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Приготовление. В теплом молоке растворите часть сахара и дрожжи, дайте смеси постоять до появления пены. Добавьте оставшийся сахар, масло, апельсиновый сок и цедру, яйца, соль и часть муки, замесите мягкое, слегка липкое тесто, постепенно подсыпая муку. Вымешивайте до эластичности, затем накройте и оставьте в тепле до увеличения вдвое. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте мягким маслом, посыпьте сахаром, корицей и цедрой, сверните плотным рулетом и нарежьте на булочки. Выложите их в форму, дайте подойти и выпекайте при 175 °C до румяности. Смешайте ингредиенты для глазури и полейте теплые булочки перед подачей.

