Пыль липнет как бешеная: соседка показала трюк, и техника теперь чистая неделями

Кажется, только протер телевизор или холодильник — а через пару часов на них снова серый налет. Особенно обидно, когда уборка уже отняла полдня. Но есть простой домашний способ, который помогает пыли оседать намного медленнее и не требует дорогих средств.

Главная ошибка многих хозяек — сухие метелки и веники. Они не убирают пыль, а просто разгоняют ее по комнате. В итоге частицы снова оседают на технике, полках и мебели.

Гораздо лучше работает влажная шерстяная тряпка. Шерсть буквально притягивает пыль к себе, а влага не дает ей разлетаться по воздуху. После такой уборки поверхности остаются чистыми заметно дольше.

Есть еще один маленький трюк — после протирания пройтись по технике бумажным полотенцем. Оно оставляет тонкий слой, из-за которого новая пыль оседает не так быстро.

Не стоит забывать и про прихожую. Именно оттуда грязь разносится по всей квартире. Если чаще мыть пол у входной двери, пыли в комнатах станет меньше.

И еще один неожиданный источник — постельное белье. Ткань постоянно выделяет микрочастицы, которые оседают на мебели и бытовой технике. Поэтому регулярная стирка тоже помогает дольше сохранять дом чистым.

