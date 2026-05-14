Фу, опять несет болотом: стиралка тайно разводит плесень и портит все белье

Стиральная машина может выглядеть чистой, но внутри у нее часто творится настоящий «зоопарк» из плесени и бактерий. Именно поэтому белье после стирки иногда пахнет не свежестью, а сыростью и затхлостью. И дело тут вовсе не в плохом порошке.

Главный виновник запаха — резиновая манжета люка. В складках постоянно остаются вода, ворсинки и остатки геля для стирки. Если после стирки не протирать ее насухо, быстро появляется грибок. Те самые черные точки — не грязь, а плесень. Поэтому дверцу лучше всегда оставлять приоткрытой.

Не менее коварен сливной фильтр. Там собираются монеты, шерсть, нитки и прочий мусор, который начинает неприятно пахнуть. Чистить фильтр стоит хотя бы раз в месяц, иначе запах перейдет на вещи.

Лоток для порошка тоже нельзя игнорировать. Засохший кондиционер превращается в липкий налет, где отлично размножаются бактерии. Раз в неделю его лучше доставать и промывать содой и щеткой.

Еще помогает пустая стирка на максимальной температуре с лимонной кислотой. Такой запуск убирает налет внутри барабана и освежает машинку без дорогих средств.

Автор Марина Макарова уже попробовала эти способы уборки. Лоток для порошка можно очистить разведенной белизной.

