13 мая 2026 в 19:11

Желтые подушки как из бабушкиного шкафа — вернула белизну за вечер без дорогих средств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Со временем даже чистые на вид подушки желтеют: виноваты пот, жир и остатки косметики. Многие машут рукой и покупают новые, хотя проблему можно решить дома. Есть три простых способа, которые реально возвращают свежесть и цвет.

Первый вариант — лимон. На 3 литра горячей воды берут сок нескольких лимонов, замачивают подушку на 1–2 часа. Кислота мягко отбеливает ткань. После — обычная стирка с мылом и хорошая сушка.

Второй способ — сода с уксусом. По полстакана на таз горячей воды, замочить на час. Идет реакция, которая вытягивает грязь из волокон. Затем — стирка в машине и тщательная просушка.

Третий вариант — лимонный сок с перекисью. На ведро воды добавляют сок и около 200 мл перекиси, держат 30–40 минут. Эффект быстрее, плюс легкая дезинфекция.

Все методы работают мягко и подходят для регулярного ухода. Подушки снова выглядят свежими, а трат почти никаких.

Автор Марина Макарова уже постирала подушки таким способом. Подушки действительно выглядят отлично, и не надо покупать новые.

Ранее сообщалось, что каждая хозяйка сталкивается с проблемой пятен и разводов на стеклах. Существует более безопасный и эффективный способ, который позволяет добиться идеально чистых окон без лишних усилий.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
