Желтые подушки как из бабушкиного шкафа — вернула белизну за вечер без дорогих средств

Со временем даже чистые на вид подушки желтеют: виноваты пот, жир и остатки косметики. Многие машут рукой и покупают новые, хотя проблему можно решить дома. Есть три простых способа, которые реально возвращают свежесть и цвет.

Первый вариант — лимон. На 3 литра горячей воды берут сок нескольких лимонов, замачивают подушку на 1–2 часа. Кислота мягко отбеливает ткань. После — обычная стирка с мылом и хорошая сушка.

Второй способ — сода с уксусом. По полстакана на таз горячей воды, замочить на час. Идет реакция, которая вытягивает грязь из волокон. Затем — стирка в машине и тщательная просушка.

Третий вариант — лимонный сок с перекисью. На ведро воды добавляют сок и около 200 мл перекиси, держат 30–40 минут. Эффект быстрее, плюс легкая дезинфекция.

Все методы работают мягко и подходят для регулярного ухода. Подушки снова выглядят свежими, а трат почти никаких.

Автор Марина Макарова уже постирала подушки таким способом. Подушки действительно выглядят отлично, и не надо покупать новые.

