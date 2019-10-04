https://static.news.ru/photo/c104087e-e777-11e9-a3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Российское генконсульство в Калькутте принимает все меры для возвращения экипажа, задержанного в порту Халдия. Пятеро моряков уже вернулись на родину.

Об этом сообщил МИД РФ на официальной странице в Facebook. Они вылетели в Мурманск 2 октября. Сейчас на «Всеволоде Белецком» остаются ещё четверо россиян.

В режиме реального времени дипломаты взаимодействуют с индийской иммиграционной службой и портовыми властями, руководством ОАО «Мурманское морское пароходство», — говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что во время консульских посещений россияне получают продукты питания и медикаменты. За ними наблюдает врач генконсульства и оказывает экипажу медицинские консультации.

В индийском порту Халдия «Всеволод Белецкий» находится с ноября 2018 года.

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