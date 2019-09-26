https://static.news.ru/photo/9e382e86-e053-11e9-8488-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на судно «Мармалайт» и похищения россиян в Гвинейском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, нападение произошло у берегов Камеруна 15 августа 2019 года. На борту корабля находился экипаж из восьми человек, в том числе трое российских моряков.

Применяя насилие, группа нападавших заставила членов экипажа покинуть судно. Соучастники ограничили свободу передвижения похищенных, затем принудительно увезли в неизвестном направлении. После выполнения незаконных требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили на территории Республики Камерун, — сказано в сообщении.

Следователи квалифицируют действия нападавших как пиратство и похищение человека (ч. 1 статьи 227 УК и пункты «а», «в», «ж» ч. 2 статьи 126 УК).

Ранее News.ru писал о том, что освобождённые в Камеруне моряки вернулись в Россию.