Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на судно «Мармалайт» и похищения россиян в Гвинейском проливе.
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По версии следствия, нападение произошло у берегов Камеруна 15 августа 2019 года. На борту корабля находился экипаж из восьми человек, в том числе трое российских моряков.
Применяя насилие, группа нападавших заставила членов экипажа покинуть судно. Соучастники ограничили свободу передвижения похищенных, затем принудительно увезли в неизвестном направлении. После выполнения незаконных требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили на территории Республики Камерун, — сказано в сообщении.
Следователи квалифицируют действия нападавших как пиратство и похищение человека (ч. 1 статьи 227 УК и пункты «а», «в», «ж» ч. 2 статьи 126 УК).
Ранее News.ru писал о том, что освобождённые в Камеруне моряки вернулись в Россию.