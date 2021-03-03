Путин заявил, что жители России ждут большей эффективности от МВД

Жители России ждут от органов власти большей эффективности. В том числе это касается МВД. С таким заявлением в среду, 3 марта, выступил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел президент РФ Владимир Путин.
По словам национального лидера, в прошлом году МВД в целом успешно выполнило задачи, поставленные перед ведомством. Полиция в 2020-м действовала без сбоев, чётко и грамотно.
Президент подчеркнул, что силовики должны активно мониторить Сеть. Он поручил руководству МВД наладить тесную связь с банками, сотовыми операторами, интернет-провайдерами. Это необходимо сделать для предотвращения киберпреступлений.
Как подчеркнул Путин, в 2020 году полиция действовала чётки и без сбоев. Однако граждане ожидают от правоохранителей большего.
Граждане России ждут большей эффективности от всех уровней власти, от всех государственных ведомств, в том числе от правоохранителей, — цитирует главу государства РИА Новости.
Путин добавил, что рассчитывает на использование полицией всего потенциала для выхода на «новые рубежи в повышении уровня безопасности людей».
Как писал NEWS.ru, президент назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно привлекает несовершеннолетних к участию в незаконных митингах.