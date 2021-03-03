Путин заявил, что жители России ждут большей эффективности от МВД

https://static.news.ru/photo/2b6679c6-7c10-11eb-850f-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Жители России ждут от органов власти большей эффективности. В том числе это касается МВД. С таким заявлением в среду, 3 марта, выступил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел президент РФ Владимир Путин.

По словам национального лидера, в прошлом году МВД в целом успешно выполнило задачи, поставленные перед ведомством. Полиция в 2020-м действовала без сбоев, чётко и грамотно.

Президент подчеркнул, что силовики должны активно мониторить Сеть. Он поручил руководству МВД наладить тесную связь с банками, сотовыми операторами, интернет-провайдерами. Это необходимо сделать для предотвращения киберпреступлений.

Как подчеркнул Путин, в 2020 году полиция действовала чётки и без сбоев. Однако граждане ожидают от правоохранителей большего.

Граждане России ждут большей эффективности от всех уровней власти, от всех государственных ведомств, в том числе от правоохранителей, — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин добавил, что рассчитывает на использование полицией всего потенциала для выхода на «новые рубежи в повышении уровня безопасности людей».

Как писал NEWS.ru, президент назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно привлекает несовершеннолетних к участию в незаконных митингах.