Путин заявил, что законопроект о QR-кодах требует доработки

Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. По его словам, в данном случае надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации, сообщает РИА Новости.

Необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации, — объяснил глава государства.

По его словам, система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности. Путин также призвал доработать закон об обязательных сертификатах о вакцинации в общественных местах.

В этой связи прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах. Учесть все вопросы, которые волнуют граждан. Закон, конечно, должен быть чётким, ясным, понятным, — заявил президент России.

Ранее сообщалось, что в случае введения коронавирусных ограничений в регионах посещать общественные места до получения QR-кода можно по ПЦР-тесту. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это подойдёт тем, кто вакцинировался первым компонентом и ещё не получил второй.

Законопроект правительства о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании, приняла Госдума в первом чтении. Согласно документу, россияне, достигшие 18 лет, не смогут попасть на массовые мероприятия, в учреждения культуры, заведения общепита и розничной торговли без предъявления сертификата.

В случае приятия поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут действовать до 1 июня 2022 года.