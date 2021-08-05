Путин вызвал министра словами «подъезжайте ко мне, мы просто поговорим»

Президент Владимир Путин вызвал к себе министра транспорта Виталия Савельева. Он потребовал приехать сразу после завершения онлайн-совещания с членами правительства, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства попросил поддержать законопроект о цифровизации большинства перевозочных документов автомобильного транспорта. Кроме того, он рассказал о дальнейших планах по цифровизации.

Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас. Хорошо? Прямо сейчас, после заседания правительства, подъезжайте, — сказал глава государства.

Савельев ответил, что понял требование. После этого онлайн-встреча завершилась.

Ранее Путин поговорил с главой Росатома Алексеем Лихачёвым о развитии российского ядерного оружейного комплекса. Этот разговор они провели без посторонних, «с глазу на глаз». При этом в присутствии представителей прессы руководитель госкорпорации назвал политику основные показатели работы компании. По его словам, Росатом — одна из крупнейших компаний России.