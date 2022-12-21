Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, пишет РИА Новости. Глава РФ попросил рассказать его о реализации намеченных планов.

Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решении задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии, — заявил Путин.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США готовы ввести новые санкции против Белоруссии, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. Дипломат отметил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Минска в этом вопросе. Он при этом не стал уточнять о каких конкретных мерах идет речь. Запад неоднократно обвинял Белоруссию в поддержке России в ходе специальной операции на Украине, но доказательства участия белорусских военных в конфликте не приводил.

Минск договорился с Москвой по кредитной поддержке, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Ожидается, что РФ поможет Белоруссии в реструктуризации долга перед российскими финучреждениями — сумму предстоит определить.