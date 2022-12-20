В США пригрозили Белоруссии санкциями за дружбу с Россией Госдеп: США введут санкции против Белоруссии, если страна увеличит поддержку России в СВО

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы ввести новые санкции против Белоруссии, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. Дипломат отметил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Минска в этом вопросе. Он при этом не стал уточнять о каких конкретных мерах идет речь. Трансляция пресс-брифинга велась на официальном Youtube-канале ведомства.

Мы внимательно следим за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку России на Украине, и продолжим очень пристально следить. Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер, — сказал Прайс.

Запад неоднократно обвинял Белоруссию в поддержке России в ходе специальной операции на Украине, но доказательства участия белорусских военных в конфликте не приводил.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что никому не удастся поссорить Минск и Москву, пишет РИА Новости. По его словам, только Россия протянула Белоруссии руку в сложный момент. По его словам, в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста, Россия оказала помощь его стране.