Лукашенко: вбить клин между Россией и Белоруссией не получится

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не удастся поссорить Минск и Москву, пишет РИА Новости. По его словам, только Россия протянула Белоруссии руку в сложный момент.

Если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин — не получится, — заявил Лукашенко.

По его словам, в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста, Россия оказала помощь его стране.

Западные страны хотели лишить нас и независимости, и суверенитета. Поэтому наши отношения с Россией будут только укрепляться, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений. Он добавил, что стороны будут создавать новую военную технику.

Также Путин заявил, что Россия и Белоруссия «умеренно и эффективно» борются с санкциями Запада. По итогам переговоров с Лукашенко он подчеркнул, что обе страны противостоят попыткам ЕС и США изолировать государства от мировых рынков. Путин отметил, что Белоруссия и Россия координируют шаги по минимизации влияния санкций.

Сегодня Путин впервые за три года прибыл в Минск на российско-белорусские переговоры. В ходе них планировалось обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития отношений стран.