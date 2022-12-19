Путин назвал союзника России в борьбе с санкциями Запада Путин: Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями Запада

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия «умеренно и эффективно» борются с санкциями Запада. По итогам переговоров с белорусским главой Александром Лукашенко лидер РФ подчеркнул, что обе страны противостоят попыткам ЕС и США изолировать государства от мировых рынков. Путин отметил, что Белоруссия и Россия координируют шаги по минимизации влияния санкций.

Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию от глобальных рынков, координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. Должен сказать, что делаем это достаточно уверенно и эффективно, — сообщил Путин.

Ранее Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал экономику приоритетом в развитии отношений Москвы и Минска. По его словам, еще в 2021 году страны сделали большой рывок в развитии торгово-экономических связей. Глава РФ отметил, что товарооборот Москвы и Минска за 10 месяцев текущего года вырос на 10%. Российский лидер ожидает, что в этом году новый рекорд в товарообороте РФ и Белоруссии достигнет $40 млрд.

До этого Путин впервые за три года прибыл в Минск на российско-белорусские переговоры. В ходе них планировалось обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития отношений стран, а также стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.