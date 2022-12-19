Путин прибыл в Минск впервые за три года

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где обсудит с главой белорусского государства Александром Лукашенко вопросы по теме безопасности в регионе и совместных мер реагирования на вызовы, передает РИА Новости. Глава России посетил белорусскую столицу впервые за три года, на протяжении последних лет все встречи лидеров двух стран проходили на территории российского государства.

Главы государств планируют обсудить все аспекты двусторонних отношений. Также Путин и Лукашенко намерены обговорить региональные и международные проблемы. Важнейшими темами переговоров станут безопасность и совместные меры реагирования на возникающие вызовы, сотрудничество в сфере обороны и военпрома, а также принятие решений, связанных со стабильностью финансовых систем.

Лукашенко встретил Путина в аэропорту лично.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что глава государства Владимир Путин посетит Минск, что решить вопрос об участии Белоруссии в военной операции на Украине. Представитель Кремля указал, что новые цели и задачи союзной группировки РФ и Белоруссии обсуждаются лидерами в текущем режиме.