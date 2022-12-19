В Кремле отрицают, что Путин едет в Минск обсудить участие Белоруссии в СВО Песков назвал глупыми данные, что Путин едет договариваться об участии Минска в СВО

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что глава государства Владимир Путин посетит Минск, что решить вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине, передает ТАСС. Представитель Кремля указал, что новые цели и задачи союзной группировки РФ и Белоруссии обсуждаются лидерами в текущем режиме.

Относиться к этому как к абсолютно глупым, безосновательным размышлениям. Белоруссия является союзником и партнером номер один для России, — так прокомментировал Песков вопрос о том, как относиться к этой версии касательно цели визита Путина в Минск.

В начале октября стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Военный эксперт Владимир Ераносян предположил, что Минск и Москва приступили к задействованию совместной региональной группировки войск Союзного государства в рамках ответа на 15-тысячную группировку украинских военных, сосредоточенную на севере Украины и готовую к вторжению в Белоруссию.

19 декабря в Минобороны Белоруссии сообщило, что вооруженные силы республики завершили мероприятия по проверке боевой готовности войск. Боевое слаживание проводилось под руководством госсекретаря Совбеза страны Александра Вольфовича по поручению Лукашенко.