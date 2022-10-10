Лукашенко и Путин договорились развернуть совместную группировку войск

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства сообщил на совещании по вопросам безопасности, передает корреспондент БелТА. По словам Лукашенко, формирование группировки началось и идет уже в течение двух дней.

В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. <...> Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства, — отметил Лукашенко.

Основу группировки войск, по его словам, составляют ВС Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины. По его словам, украинские власти намеревались устроить в Белоруссии «Крымский мост — 2».

До этого украинский посол в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии, где ему вручили ноту с утверждением, что Украина намерена нанести удар по Белоруссии. Киев заявил, что эта информация «не соответствует действительности», и назвал ее инсинуацией, а вручение ноты — «российской провокацией».