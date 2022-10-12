Военный эксперт: группировка союзных войск стала ответом на действия Киева Военный эксперт Ераносян: группировка РФ и Белоруссии — ответ на 15-тысячную армию Украины

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Минск и Москва начинают задействовать совместную региональную группировку войск Союзного государства. Такие шаги Белоруссии и России стали ответом на 15-тысчную группировку украинских военных, сосредоточенную на севере Украины и готовую к вторжению в Белоруссию, заявил военный эксперт Владимир Ераносян, сообщает «ПолитЭксперт».

По его словам, совместная группировка союзных войск существует уже много лет. Военный аналитик обратил внимание на подписанную в минувшем году Военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии, которая подразумевает совместное использование инфраструктуры.

Это и аэродромы, и использование объектов ПВО с учетом наших сил, которые туда (в Белоруссию. — NEWS.ru) поступили, в том числе ОТРК «Искандер». Плюс в численном составе — усиление группировки, потому что сейчас на севере Украины сосредоточена украинская группировка в размере 15 тысяч человек, которые готовы войти в Белоруссию, — заявил Ераносян.

Он также отметил, что в первую очередь необходимо усилить погранслужбу на границе Белоруссии. И расширение состава союзной группировки войск должно производиться не только за счет внутренних резервов, например, территориальной обороны, но и благодаря Вооруженным силам России, спешащим на помощь братскому белорусскому народу, убежден военный эксперт.

Ранее Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. По словам белорусского лидера, ее формирование началось и идет уже в течение двух дней.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая накануне, 11 октября, на саммите G7, заявил, что Киев не планировал и не планирует проводить никаких военных действий против Белоруссии. По словам Зеленского, Украина заинтересована исключительно в восстановлении территориальной целостности украинского государства.