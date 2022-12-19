В Белоруссии завершились мероприятия по проверке боевой готовности

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

ВС Белоруссии завершили мероприятия по проверке боевой готовности войск республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны. По данным ведомства, боевое слаживание проводилось под руководством госсекретаря Совбеза страны Александра Вольфовича по поручению президента Александра Лукашенко. На видеозаписи, опубликованной пресс-службой министерства, можно увидеть кадры военных тренировок белорусских бойцов.

В ВС завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством государственного секретаря Совбеза Александра Вольфовича по поручению президента — главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко, — сказано в сообщении.

Ранее командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук сообщил, что украинские военные готовятся к наступлению российских войск с территории Белоруссии. По его прогнозам, наступательные действия могут начаться в феврале 2023 года или позже.

До этого замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что власти Белоруссии готовятся к войне против Украины. Он отметил, что в приграничных населенных пунктах формируются штабы теробороны. Кроме того, продлен запрет на посещение территорий, граничащих с Киевской и Черниговской областями. По мнению Громова, эти факторы являются признаком скорой войны.