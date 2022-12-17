Генерал ВСУ объяснил, когда начнется наступление на Киев из Белоруссии Генерал Ковальчук: наступление ВС РФ на Украину из Белоруссии может начаться в феврале 2023 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские военные готовятся к наступлению российских войск с территории Белоруссии, заявил в беседе со Sky News командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук. По его прогнозам, наступательные действия могут начаться в феврале 2023 года или позже.

Мы рассматриваем возможное наступление из Белоруссии в конце февраля, может быть, позже. <...> Мы предвидим такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова нападут. Это наша задача. <...> Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства. Мы готовимся, — сказал Ковальчук.

По его словам, для отражения российских атак Украине требуется больше оружия с кассетными боеприпасами. Он выразил надежду, что украинские партнеры смогут передать такие вооружения Киеву.

Ранее замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что власти Белоруссии готовятся к войне против Украины. Он отметил, что в приграничных населенных пунктах формируются штабы теробороны. Кроме того, продлен запрет на посещение территорий, граничащих с Киевской и Черниговской областями. По мнению Громова, эти факторы являются признаком скорой войны.