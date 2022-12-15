Генштаб ВСУ: Белоруссия готовится к войне против Украины

Фото: vayar.mil.by

Замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что власти Белоруссии готовятся к войне против Украины. В ходе брифинга он отметил, что в приграничных населенных пунктах формируются штабы теробороны и на этих территориях действует запрет на посещение. По мнению Громова, эти факторы являются признаком скорой войны.

В приграничных с Украиной областях создают тероборону. Также продлен запрет на посещение территорий, граничащих с Киевской и Черниговской областями. Такие действия являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины, и Генштаб не исключает, что Лукашенко может пойти на этот шаг, — сказал он.

Кроме того, представитель Генштаба обратил внимание на то, что в Белоруссии рассматривается законопроект о введении смертной казни для госслужащих и военных за государственную измену. Громов считает, что это решение также связано со скорым объявлением войны Украине.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что в вооруженных силах республики началась внезапная проверка боевой готовности. Мероприятия стартовали по поручению президента и главнокомандующего ВС Александра Лукашенко. Они пройдут под руководством Государственного секретариата Совета безопасности. В Минобороны отметили, что в рамках проверки будет передвигаться техника и личный состав.

Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков заявил, что ситуация с безопасностью в Белоруссии находится под контролем, но вызывает беспокойство обстановка у границ. Он, в частности, обратил внимание на ситуацию на Украине и участие там в боевых действиях формирований из числа оппозиционно настроенных белорусов. Также минских силовиков беспокоят войска НАТО у западной границы страны.