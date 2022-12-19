Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Путин добавил, что стороны также договорились заниматься созданием новой военной техники.
Никита Чайка
Россия и Белоруссия продолжат проводить совместные военные ученияПутин: Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений
19 декабря 2022 в 21:00
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС