Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Путин добавил, что стороны также договорились заниматься созданием новой военной техники.