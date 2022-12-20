Премьер Головченко: Минск договорился с Москвой по кредитной поддержке

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск договорился с Москвой по кредитной поддержке. Как сообщает государственное издание «СБ.Беларусь сегодня», РФ поможет Белоруссии в реструктуризации долга перед российскими финучреждениями — сумму предстоит определить.

Мы услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег, — сказал Головченко

Накануне президент РФ Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск на встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии. По его словам, еще в 2021 году страны сделали большой рывок в развитии торгово-экономических связей.

Президент также подчеркнул, что Белоруссия не только «добрый сосед», но и «союзник». По словам российского лидера, все экономические вопросы решаются исходя из этого.