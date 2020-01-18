Президент России Владимир Путин 18 января после общения с ветеранами Великой Отечественной войны вышел на встречу с жителями Санкт-Петербурга.
Глава государства принимает участие в памятных мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Большая группа петербуржцев собралась у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Некоторые выкрикивали приветствия Путину, желали удачи, другие просили президента сфотографироваться,
Общение длилось несколько минут, в конце российский лидер пожелал жителям города всего наилучшего и уехал.
Ранее NEWS.ru писал, что России не следует возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Так российский лидер ответил на просьбу одного из участников встречи изменить конституцию таким образом, чтобы она не ограничивала полномочия президента конкретным сроком.
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