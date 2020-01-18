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Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве и Московской области может понизиться до минус 3–5 градусов к концу следующей недели — к пятнице, 24 января. Синоптик при этом уточнил, что такой режим продлится недолго, а температура в любом случае будет выше нормы.

Погода начнёт меняться в среду, 22 января, рассказал ТАСС глава Гидрометцентра. Похолодание достигнет пика в ночь на субботу, 26 января, — минус 8 градусов. Можно ли назвать это резким похолоданием?...