Путин: воспитание детей является общенациональным приоритетом

https://static.news.ru/photo/bbebce0e-a3dc-11ea-9755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитание детей является для России одним из общенациональных приоритетов, считает глава РФ Владимир Путин. По его словам, подрастающее поколение должно быть окружено заботой и любовью.

Он отметил, что Международный день защиты детей призван обращать внимание на проблемы соблюдения прав самых юных граждан, на модернизацию образования и охраны здоровья, говорится на официальном сайте Кремля.

В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу Российского детского фонда. Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей, — добавил лидер.

По мнению спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, защита прав и интересов российских детей — это важнейшая часть социальной политики страны. Она добавила, что главными целями Стратегии народосбережения в РФ является повышение рождаемости и продолжительности жизни, а также рост населения страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оправки, которые позволят отправлять алкоголиков, имеющих детей, на принудительное лечение, могут внести в УК РФ и КоАП. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.