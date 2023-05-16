«Путин успокоит горячие головы»: Птаха об уголовке за рэп про наркотики Рэпер Птаха: закон о сроках за пропаганду наркотиков в рэпе настроит молодежь против Путина

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

Президент России Владимир Путин должен пресечь инициативу МВД по уголовным наказаниям за пропаганду употребления наркотиков в рэпе, заявил в комментарии NEWS.ru Давид Нуриев, более известный как рэпер Птаха. Исполнитель напомнил, что ранее Путин высказывался в защиту рэперов, а ужесточение закона снизит рейтинг главы государства среди молодежи.

Владимир Владимирович один раз сказал — это, конечно, плохо, что поют, но рэперов надо оставить в покое. Я надеюсь, [информация о законе] дойдет до Владимира Владимировича, он успокоит горячие головы и они перестанут заниматься ерундой. <...> Все это в любом случае влияет на рейтинг Путина. Все эти инициативы настраивают молодежь против него, — предположил Птаха.

Рэпер заявил, что полиции следует решать проблему употребления наркотиков другими методами.

Есть другие проблемы. Если искоренить наркотики на улицах и среди сотрудников полиции, [если] уйдет коррупция и они перестанут крышевать наркодилеров, то тогда и наркотиков не будет. Не будет наркотиков — не будет песен о наркотиках, — заявил исполнитель.

16 мая замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что с 2024 года против исполнителей, читающих рэп об употреблении наркотических веществ, могут быть возбуждены уголовные дела. При этом он отметил, что уголовка будет грозить только в случае повторного нарушения административной статьи, запрещающей пропаганду употребления наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.