«Будем сажать»: МВД пригрозило читающим о наркотиках рэперам МВД: рэперам, читающим о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность

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Рэперам, читающим в треках о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность, заявил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. Он отметил, что с 1 января вступает в силу закон о запрете пропаганды наркотиков. По его словам, уголовная ответственность будет наступать после того, как на нарушителя составят минимум два административных протокола, передает РИА Новости.

Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но — после 2024 года, — сказал Зубов.

Он уточнил, что к ответственности будут привлечены граждане, пропагандирующие употребление наркотиков в музыке, кино и интернете. При этом замглавы МВД подчеркнул, что в ведомстве не планируют «никого тысячами сажать».

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков. Парламентарий рассказала, что «последней каплей» стал пост Виктории Бони в социальных сетях, в котором та пригласила подписчиков принять участие в церемонии с галлюциногенными жабами и кактусами. По словам Стенякиной, сейчас за подобное можно получить только штраф до 50 тысяч рублей, который не останавливает блогеров, так как за один рекламный пост они получают большие суммы.