В ГД предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков Депутат ГД Стенякина предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков. В беседе с «360» парламентарий рассказала, что «последней каплей» стал пост Виктории Бони в социальных сетях, в котором та пригласила подписчиков принять участие в церемонии с галлюциногенными жабами и кактусами.

Боня была просто последней каплей. <...> Этот пост мне начали присылать подписчики и говорить: «Почему ее не наказывают? Почему она безнаказанно это делает?» Присылали молодые девушки, молодые мамы, у которых подрастают дети. И как мамы подписаны на Боню, так и дети-подростки тоже на нее подписаны. Естественно, они были обеспокоены, — пояснила депутат.

По словам Стенякиной, сейчас за подобное можно получить только штраф до 50 тысяч рублей, который не останавливает блогеров, так как за один рекламный пост они получают большие суммы. Парламентарий обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, чтобы он высказал свою позицию о внесении подобных изменений. Парламентарий отметила, что ей ответили о разработке законопроекта, но на рассмотрение в Госдуму он еще не внесен. Предварительно, изменения будут предусматривать уголовную ответственность за повторное нарушение.

Мы прекрасно понимаем, что пост у таких блогеров стоит гораздо дороже, чем 50 тысяч рублей. Соответственно, даже нарушив закон, они все равно остаются в прибыли, могут нарушать его сколько угодно, — заключила Стенякина.

Депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев ранее предложил ввести уголовную ответственность за рекламу наркотиков. По его словам, это поможет бороться с наркограффити, с рекламой сайтов и групп в соцсетях.