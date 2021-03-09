Путин разрешил ЦИК требовать удаления агитации в Интернете

https://static.news.ru/photo/e354c666-80fa-11eb-8715-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбиркому разрешено требовать удаления из Интернета информации, которую ведомство посчитает незаконной политической агитацией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ЦИК получила право обращаться в Роскомнадзор с требованием об удалении информации, которую сочтёт незаконной политической агитацией, или о блокировке ресурса. При этом секретарь ЦИК Майя Гришина уточняла, что речь идёт о «спланированных, финансируемых акциях агитационного характера», оплаченных не из избирательного фонда кандидата. При этом комментарии нарушением считаться не будут, так как «Конституционный суд сказал, что граждане могут агитировать в безденежных формах».

Авторами закона стали единороссы Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Валерий Иванов, Ольга Савастьянова, Ирина Марьяш, Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Сватковский.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков раскритиковал предложение давать гражданам дополнительный день к отпуску или премии за участие в выборах. По его мнению, такая мера избыточна. Он добавил, что если власти хотят обеспечить явку людей на выборы, то следует их обязать на законодательном уровне, как это сделано в ряде зарубежных стран, писал NEWS.ru.