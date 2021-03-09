Путин разрешил ЦИК требовать удаления агитации в Интернете

Центризбиркому разрешено требовать удаления из Интернета информации, которую ведомство посчитает незаконной политической агитацией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, ЦИК
Авторами закона стали единороссы Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Валерий Иванов, Ольга Савастьянова, Ирина Марьяш, Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Сватковский.
Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков раскритиковал предложение давать гражданам дополнительный день к отпуску или премии за участие в выборах. По его мнению, такая мера избыточна. Он добавил, что если власти хотят обеспечить явку людей на выборы, то следует их обязать на законодательном уровне, как это сделано в ряде зарубежных стран, писал NEWS.ru.