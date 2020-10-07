Глава профсоюзов раскритиковал идею поощрять граждан за участие в выборах

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Регионы освоили меньше половины денег, выделенных из федерального бюджета на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова.

На пленарном заседании верхней палаты парламента она попросила коллег-сенаторов в рамках работы в регионах совместно с местными министрами просвещения и финансов разобраться в проблемах с освоением средств. На сегодняшний день,...