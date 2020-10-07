Глава профсоюзов раскритиковал идею поощрять граждан за участие в выборах

https://static.news.ru/photo/e5b4477a-08b3-11eb-ac11-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков раскритиковал предложение давать дополнительный день к отпуску или премии за участие в выборах. Он назвал такую меру избыточной.
Вместе с тем, подчеркнул он, это исключительно его личное мнение.
Лучше тогда принять закон об обязанности гражданина — не о праве гражданина голосовать, а об обязанности гражданина голосовать, как есть в некоторых странах, — цитирует Шмакова РИА Новости.
Кроме того, отметил он, многодневное голосование, как это было в минувшем сентябре, решает все проблемы: принять участие в выборах смогут все, кто реально этого хочет.
Идею поощрять проголосовавших на встрече президента Владимира Путина с лидерами думских фракций днём ранее озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Помимо этого, он высказался против проведения выборов в сентябре, назвав наиболее подходящим последний понедельник апреля, призвал навести порядок с днём тишины в регионах при многодневном голосовании, организовать в стране чёткую вертикаль избирательных органов, а в ходе выборов использовать только КОИБы — так называемые «умные урны», или комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые самостоятельно подсчитывают голоса. Среди прочего Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах до 16 лет, писал NEWS.ru.