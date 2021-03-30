Путин рассказал, сколько детей мигрантов должно быть в школе

https://static.news.ru/photo/3e58b974-9158-11eb-a5fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы можно было их адаптировать к местной культуре и языковой среде, а также не допустить ситуации, как в западных странах, где целые школы оказываются укомплектованными только такими детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей, — цитирует РИА Новости российского президента.

Он добавил, что в Европе и США бывают случаи, когда в учебных заведениях процент детей мигрантов становится преобладающим и местные жители принимают решение забрать своих детей, что приводит к образованию школ, полностью укомплектованными детьми мигрантов. По мнению Путина, такого сценария в России нельзя допустить.

Как сообщал NEWS.ru, МВД России разрабатывает законопроект, в соответствии с которым предлагается сделать обязательным условием для работы в России регистрацию иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах. Над документом работают заинтересованные ведомства, ведутся обсуждения с экспертным и бизнес-сообществами, чтобы проработать все вопросы практической реализации новых положений миграционного законодательства.