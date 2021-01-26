Путин рассказал о планах по «сшиванию» страны с помощью дорог

https://static.news.ru/photo/475ee3f8-5fe5-11eb-9706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

У властей России большие планы по строительству дорог. Средства на их реализацию уже выделены. Об этом президент Владимир Путин рассказал на церемонии открытия транспортной развязки в подмосковных Химках.

Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и «сшиванию» страны большие. Средства необходимые выделены, всё зарезервировано, будет ритмично выделяться, — цитирует главу государства ТАСС.

К 2024 году планируется довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях, а к 2030 году — ещё в 51 агломерации. Путин отметил, что это «очень большой объём работы» и «география самая широкая».

Как ранее писал NEWS.ru, Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым дали 26 января старт движению по Репинской развязке — путепроводу между Старыми и Новыми Химками. По словам главы региона, открытие развязки ускорит ввод в эксплуатацию жилья и создаст новые рабочие места. Поручение о её строительстве было отдано Путиным в апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш». Работы завершились раньше намеченного срока — предполагалось, что объект сдадут в конце 2021 года.