Путин призвал Мишустина заняться вопросом тарифов на электроэнергию

https://static.news.ru/photo/e0e0c84a-81b2-11eb-92cd-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на разброс тарифов на электроэнергию в разных регионах. Он призвал главу правительства Михаила Мишустина проработать эту проблему.

На онлайн-совещании с членами кабмина Путин заметил, что утром поднимал этот вопрос в беседе с Мишустиным. Глава государства счёл необходимым затронуть эту проблему ещё раз.

Это касается дифференциации тарифа, прежде всего, на электроэнергию. Мы знаем, что разбег очень большой, часто даже в соседних регионах. Поэтому прошу вас обратить на это внимание и, в соответствии с нашей утренней договорённостью, проработать эти вопросы самым внимательным образом, — сказал Путин.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал сообщение о том, что тепловая и электроэнергия могут подорожать в связи с увеличением утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. По его словам, тарифы на электроэнергию и тепло находятся под защитой государства и полностью регулируются.