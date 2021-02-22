Новак отреагировал на сообщение о росте энерготарифов для граждан

https://static.news.ru/photo/d63a1a22-768b-11eb-9c42-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал сообщение о том, что тепловая и электроэнергия могут подорожать в связи с увеличением утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

По его словам, тарифы на электроэнергию и тепло находятся под защитой государства и полностью регулируются.

Утилизационный сбор никак не отразится на тарифах, — цитирует Новака РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что данные о влиянии утильсбора на оборудование для угледобычи на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году не соответствуют действительности.

Накануне газета «Известия» сообщила, что тепловая и электроэнергия в России может подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. По данным СМИ, повысить утильсбор на специализированную технику (такую как бульдозеры и экскаваторы), а также на автомобили намерено в 2021 году правительство РФ. Пересмотр его ставок повлечёт за собой рост себестоимости угля, а это станет ещё одним фактором для роста тарифов на отопление, а в некоторых субъектах РФ — на электроэнергию. По мнению экспертов, такое подорожание негативно отразится на экономике страны и ускорит инфляцию.