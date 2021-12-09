Путин: приезжающие в Россию мигранты должны знать язык и законы

Мигранты, которые приезжают в Россию работать, должны знать язык и законы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам главы государства, обсуждение данного вопроса со странами СНГ уже ведётся. Ранее эксперты подсчитали, что мигранты составляют 10% трудового населения России.

Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев, — сказал Путин.

Президент отметил, что миграционная политика является одной из важнейших тем для экономики России и «социального самочувствия» граждан. В частности, по его словам, в иностранной рабочей силе нуждается сектор строительства. Путин подчеркнул, что диалог по этой теме ведётся с президентами стран СНГ, в частности, с главой Узбекистана. Также вопрос обсуждается с Таджикистаном, Кыргызстаном, и Казахстаном.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что страна не сможет функционировать без мигрантов, поскольку они составляют 10% трудового населения. В свою очередь, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов назвал две проблемы, связанные с мигрантами — большое количество «гостей» трудно контролировать, и они не ассимилируются, иногда приезжая в РФ «с заточкой под агрессию».