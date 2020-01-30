Президент России Владимир Путин предложил распространить на муниципалитеты практику, уже применяемую в регионах — систему реструктуризации бюджетных кредитов.
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Предлагаю субъектам Федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным решениям по реструктуризации бюджетных кредитов — их у нас по всей бюджетной системе муниципалитетов около 25%, — сказал президент.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин поручил различным ветвям власти рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления и совершенствования механизмов опровержения недостоверной информации.
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