https://static.news.ru/photo/7c3a59f6-438d-11ea-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил распространить на муниципалитеты практику, уже применяемую в регионах — систему реструктуризации бюджетных кредитов.

Как передаёт ТАСС, глава государства выступил с этим предложением на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Предлагаю субъектам Федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным решениям по реструктуризации бюджетных кредитов — их у нас по всей бюджетной системе муниципалитетов около 25%, — сказал президент.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин поручил различным ветвям власти рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления и совершенствования механизмов опровержения недостоверной информации.