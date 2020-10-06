Путин посоветовал СМИ «не молоть всё, что вздумается»

Президент России поделился своими мыслями о роли средств массовой информации в современном мире. По мнению главы государства, СМИ обладают большим влиянием и поэтому должны быть ответственными, иначе они превратятся в «банду», обслуживающую частные интересы.

Как отметил Путин, СМИ влияют на массовое сознание, и в этом смысле они, безусловно, являются властью, что в современном мире особенно актуально и важно. При этом их роль «не в том, чтобы молоть всё, что вздумается».

Это власть, и у власти должна быть ответственность, иначе это банда, которая часто занимается решением своих собственных корпоративных либо личных вопросов, — заявил президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин добавил, что немало случаев, когда от этой власти откупаются, платят реальные деньги, «чтобы их не трогали».

И эта ваша власть с удовольствием это «хавает» и не трогает того, кто платит, — сказал президент.

Владимир Путин также отметил, что государство не может повлиять на информационную повестку, поскольку появилось большое число медиаресурсов в Интернете, на их фоне традиционные СМИ уже утрачивают своё влияние. Молодые люди «вообще не смотрят телевизор и сидят только в Интернете», который и является для них основным источником информации, подчеркнул президент.

Это те же средства массовой информации, просто носитель другой, — сказал глава государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Мария Шукшина написала жалобы в адрес президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла, в которых обвинила телепередачи «Пусть говорят», «Прямой эфир» и «Звёзды сошлись» в развращении народа. По её словам, эти проекты заражают россиян «вирусом бескультурья».