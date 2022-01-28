Путин поручил рассмотреть закон об ответственности за пытки до 1 июля

Президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность, говорится в сообщении на сайте Кремля. Поручение необходимо исполнить до 1 июля. Ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Рекомендовать <...> рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки, — говорится в перечне поручений.

Ранее Независимый комитет против коррупции и пыток Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На обнародованных кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы, в частности в Саратовской области.

Позднее в Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Согласно тексту документа, за подобные действия виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает пытки самым тяжёлым преступлением. Она поддержала закон об ужесточении наказания за такие правонарушения в исправительных учреждениях. По словам Матвиенко, пытки в колониях должны получить в законодательстве адекватную реакцию и адекватную ответственность за такое нарушение.