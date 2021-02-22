Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО

https://static.news.ru/photo/56ff3c46-767d-11eb-94d6-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за нарушение порядка работы НКО и физлиц, признанных иноагентами. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами инициативы выступили члены думской комиссии (во главе с её председателем Василием Пискарёвым) по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко. Новшество дополнит КоАП пунктами, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, пользующихся иностранными источниками финансирования и участвующих в политической жизни РФ внутри страны, говорится в тексте закона.

Теперь распространение в средствах массовой информации и в Сети данных об НКО, общественных организациях или физлицах, добавленных в список иноагентов без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки начнут наказывать штрафами. Для физлиц — от 2 до 2,5 тысячи рублей с возможным изъятием материалов. Для должностных лиц — 4–5 тысячи рублей с конфискацией. Для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией.

Кроме того, Путин подписал закон, кратно увеличивающий размер штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе во время митингов, а также за нарушение правил финансирования публичных мероприятий. Документ опубликован 24 февраля 2021 года на официальном портале правовой информации. Инициативу ещё 10 февраля приняла Госдума, а 17 февраля её одобрил Совфед. Взыскания за повторное неповиновение законным распоряжениям или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусматривается арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер таких штрафов составлял 5 тысяч рублей для граждан, писал NEWS.ru.